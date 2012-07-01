На концерте Элтона Джона развернули баннер «Юлі - волю»
Баннер держали в течение 30 минут.
|Баннер в поддержку Тимошенко развернули во время выступления Элтона Джона
Около 50 сторонников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко развернули во время вчерашнего концерта сэра Элтона Джона и группы Queen на Майдане Незалежности в Киеве баннер с надписью «Юлі – волю» и скандировали лозунги против репрессий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской организации партии «Батьківщина», целью акции было обратить внимание мирового сообщества, гостей Евро-2012 и всех украинцев на существование политических репрессий в Украине.
«СПИД – глобальная проблема, но не единственное зло, с которым украинское общество должно бороться. Власть воров, которая бросает за решетку своих политических оппонентов, несет еще большую угрозу для нашего общества», - заявил участник акции, народный депутат Юрий Одарченко.
Баннер держали в течение 30 минут.