Коморовский хочет перед финалом в Киеве встретиться с оппозицией

Президент Польши Бронислав Коморовский завтра в рамках своего визита в Киев на финал Евро-2012 планирует провести встречу с представителями украинской оппозиции.

Об этом сообщил министр канцелярии главы Польского государства Яромир Соколовский, которого цитирует пресс-служба президента.

По его словам, встреча с представителями оппозиции состоится в здании польского посольства в Киеве.

Кроме этого, Б.Коморовский перед началом финала Евро-2012 планирует провести двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Президент захочет выразить удовлетворение в связи с польско-украинский успехом, каким стал турнир", - сказал Я.Соколовский.