Коморовский хочет перед финалом в Киеве встретиться с оппозицией
16:37, 30 июня 2012Политика
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Коморовский планирует в воскресенье встретиться с украинской оппозицией.
Коморовский пойдет на "Олимпийский"
Президент Польши Бронислав Коморовский завтра в рамках своего визита в Киев на финал Евро-2012 планирует провести встречу с представителями украинской оппозиции.
Об этом сообщил министр канцелярии главы Польского государства Яромир Соколовский, которого цитирует пресс-служба президента.
По его словам, встреча с представителями оппозиции состоится в здании польского посольства в Киеве.
Кроме этого, Б.Коморовский перед началом финала Евро-2012 планирует провести двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.
"Президент захочет выразить удовлетворение в связи с польско-украинский успехом, каким стал турнир", - сказал Я.Соколовский.
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