Азаров: 28 июня - день консенсуса

Об этом говорится в приветствии Н.Азарова по случаю Дня Конституции, текст которого размещен на Правительственном портале.

“Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины! 28 июня 1996 года вошло в новейшую историю нашего государства как день общенационального консенсуса. Новая Конституция воплотила в себя лучшие достижения отечественной и мировой науки и практики государственного строительства, отразила ментальность, волю и стремление Украинского народа”, - отмечается в приветствии.

По мнению Н.Азарова, Основной Закон Украины вошел в общественную жизнь как главный оберег демократии, гарант независимости и соборности нашего государства.

“Верховенство права, свободы и права человека, политическое, экономическое, культурное и идеологическое разнообразие – фундаментальные принципы, на которых основывается настоящее и выстраивается будущее Украинского народа. В этот торжественный день всех нас наполняет чувство особой гордости за свою страну. И все вместе мы будем формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощное и зажиточное государство, построенное на основах европейской демократии”, - отметил в приветствии Н.Азаров.