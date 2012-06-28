Литвин говорит, что Конституция спасла Украину

Об этом он сказал во время пребывания в Красноармейском районе Житомирской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Вместе с тем, отметил он, нужно еще многое сделать, чтобы День Конституции Украины «люди чувствовали как праздник». По словам В.Литвина, в Основном Законе задекларированы «прекрасные позиции и ключевые гарантии - бесплатные медицина и образование». Но в Конституции, отметил он, нужно зафиксировать, что их невыполнение влечет за собой ответственность.

Сегодня, отметил В.Литвин, крайне важно обеспечить диалог внутри страны, чтобы «мы говорили единым голосом о вопросах, которые касаются людей». «Необходим разговор, чтобы принять лучшие решения, найти то, что объединяет Украину», - сказал он.

Председатель ВР во время рабочей поездки пообщался с жителями сёл Очеретянка, Соколов и Тетерка и передал местным школам книги в рамках программы «Книга возвращается в школу».