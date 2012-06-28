Меркель: пока я жива, еврооблигаций не будет

Выступая в бундестаге, Меркель назвала введение еврооблигаций "экономически ошибочной и контрпродуктивной мерой".

Ранее она заявила группе германских парламентариев, что пока она жива, еврооблигации выпущены не будут.

За введение единых долговых обязательств еврозоны выступают Италия, Испания и Франция. Появление этих бумаг может значительно снизить стоимость кредитов. Берлин выступает против еврооблигаций, поскольку в случае их выпуска проценты по кредитам в Германии, крупнейшей экономике ЕС, напротив, вырастут, поясняет Радио Свобода.