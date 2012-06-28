Меркель: пока я жива, еврооблигаций не будет
06:28, 28 июня 2012Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла призывы к выпуску еврооблигаций – единых для всех стран еврозоны долговых обязательств, которые, вероятно, позволили бы разрешить долговой кризис в Евросоюзе.
Выступая в бундестаге, Меркель назвала введение еврооблигаций "экономически ошибочной и контрпродуктивной мерой".
Ранее она заявила группе германских парламентариев, что пока она жива, еврооблигации выпущены не будут.
За введение единых долговых обязательств еврозоны выступают Италия, Испания и Франция. Появление этих бумаг может значительно снизить стоимость кредитов. Берлин выступает против еврооблигаций, поскольку в случае их выпуска проценты по кредитам в Германии, крупнейшей экономике ЕС, напротив, вырастут, поясняет Радио Свобода.
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