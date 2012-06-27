Украинскую землю планируют продавать по 300 долларов за гектар

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов УкраиныУкраины Евгений Бердников, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Он пояснил, что нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель, которая составляет около 21 тыс. грн за 1 гектар, не является рыночной и применяется исключительно для фискальных целей – определение ставки земельного налога, рентной платы и государственной пошлины.

По мнению Е.Бердникова, вопрос о земельном моратории отпадет сам собой, как только будет создана достаточная законодательная база по внедрению рынка земель.

Он также сообщил, что законопроект «О рынке земель», который был принят в первом чтении, может быть разделен на несколько блоков. В частности, те из них, которые не вызывают протеста в обществе, могут быть приняты отдельными законопроектами.