Кличко рассчитывает на украинцев за границей

Об этом заявил лидер партии Виталий Кличко во время рабочего визита в Черновицкую область, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Сегодня, по неофициальным данным, около 8 миллионов украинцев работают за рубежом – не на экономику своей страны, а на экономики других. Они не отождествляют свое будущее с Родиной. Не секрет, что нынешней власти было бы даже лучше, чтобы часть украинцев выехала за границу – потому что так ей будет легче красть. Мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить голоса зарубежных украинцев и вернуть трудовых мигрантов домой», – сказал В.Кличко.

Он отметил, что «УДАР» рассчитывает на поддержку украинцев, которые работают за рубежом. «В партии у нас есть специальный департамент, который поддерживает контакты с диаспорой и трудовыми мигрантами. Я призываю всех зарубежных украинцев не быть безразличными, представителей диаспоры – мониторить ход избирательной кампании, а тех, кто работает за рубежом – не игнорировать выборы, прийти на участки и проголосовать за возвращение страны на демократический путь развития», - призвал В.Кличко.

Политик также отметил, что «УДАР» стремится изменить позорное отношение к украинцам за рубежом как к потенциальным эмигрантам и нарушителям закона. «Для того чтобы изменить отношение европейцев к нам, мы должны в первую очередь изменить ситуацию внутри своей страны. Преодолеть коррупцию, предоставить людям возможность работать и получать достойную зарплату, учиться и открывать для себя мир. Когда все это будет сделано, Европа посмотрит на нас другими глазами», – сказал лидер «УДАРа».