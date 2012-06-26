Судья попрощалась с Луценко до понедельника

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила председательствующая на судебном процессе судья Анна Медушевская после завершения допроса пятого свидетеля по делу - бывшего первого заместителя начальника Департамента оперативной службы МВД Украины Геннадия Грищенко.

В частности, этот свидетель, давая ответы на вопросы защиты Ю.Луценко, отметил, что экс-министр имел право утверждать постановление о продолжении оперативно-розыскного дела, но более конкретно по этому поводу объяснений дать не может, поскольку лично дело не изучал.

Кроме того, свидетель на многочисленные вопросы отвечал, что «не припоминает, не знает, не помнит», поскольку прошло много времени.

Комментируя сегодняшние допросы свидетелей, адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец отметил, что ни один из них не подтвердил того, что экс-министр совершил какое-то преступление. В то же время адвокат отметил, что, к сожалению, отвечая на вопросы, свидетели показали «очень низкий уровень профессиональной подготовки, в частности в части знания закона об ОРД».

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году на должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Сторона обвинения планирует вызвать на допросы в суд 14 свидетелей по этому делу.