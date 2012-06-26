Янукович встретится завтра с Медведевым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Киеве премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Д.Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.