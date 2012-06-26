Янукович встретится завтра с Медведевым

16:01, 26 июня 2012
Политика
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В среду, 27 июня, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, который будет находиться в Украине с рабочим визитом.

Медведев будет гостить в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Киеве премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Д.Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.

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