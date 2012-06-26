Еще трое свидетелей стали на сторону Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, бывший первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины Сергей Редька, отвечая на вопросы, подчеркнул, что за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий постоянно надзирала Генеральная прокуратура, а в МВД данные функции осуществлял начальник оперативного подразделения, то есть заместитель министра.

В свою очередь, бывший начальник департамента оперативно-технических мероприятий Александр Подвальный отметил, что никаких нарушений закона в снятии информации каналов связи бывшего водителя В.Сацюка не было – все мероприятия проводились строго в рамках действующего законодательства.

Третий свидетель – бывший зам. начальника департамента оперативно-технических мероприятий Николай Сыченко, входивший в состав комиссии по проверке законности проведения оперативных мероприятий, сказал, что никаких нарушений выявлено не было. На данный момент в судебном заседании объявлен технический перерыв на 15 минут, после чего суд продолжит допрос свидетелей.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году на должности главы МВД он продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Сторона обвинения планирует вызвать на допросы в суд 14 свидетелей по этому делу.