Сегодня в Украине - судный день

26 июня Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел продолжит рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на отмену судами ее постановления о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента Леонида Кучмы по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщил адвокат Кучмы Виктор Петруненко, судебное заседание начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Л.Кучмы было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции от 1960 года).

13 декабря 2011 Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела по Л.Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января 2012 оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении Л.Кучмы.

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Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит также сегодня кассационную жалобу защитника Александра Плахотнюка в интересах экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на решение Апелляционного суда Киева и приговор Печерского районного суда Киева по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда начнется в 10.00.

А.Плахотнюк просит Высший специализированный суд Украины отменить Постановление апелляционного суда г. Киева от 23.12.2011 года в деле по обвинению Ю.Тимошенко и приговор Печерского районного суда г. Киева от 11.10.2011 года, а уголовное дело против экс-главы правительства закрыть в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Адвокат указывает на беспочвенность решений судов двух инстанций, обращает внимание на многочисленные нарушения прав Ю.Тимошенко во время досудебного следствия, рассмотрения дела в суде первой инстанции и в апелляционном суде. В частности, речь идет об однобокости, отсутствии состязательности, необъективности судебных разбирательств, лишении Ю.Тимошенко права на защиту, ознакомление с материалами дела, проведение полного досудебного следствия.

При оформлении жалобы защитник руководствовался ст. ст. 62, 65, п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституции Украины, ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 6, ст. ст. 383-387, 358, 398 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, предварительное заседание по этому делу, которое состоялось 15 мая, было перенесено по ходатайству стороны обвинения о присутствии Ю.Тимошенко во время рассмотрения кассации. До этого Ю.Тимошенко дважды (в мае и июне) направляла в ВССУ и ГПУ соответствующие заявления с требованием рассмотрения кассации в ее отсутствие.

Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы. В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел по кассационной жалобе на решения судов первой и второй инстанции в "газовом" деле.

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В Печерском районном суде Киева проходит очередное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Слушает дело судья Анна Медушевская.