Квасьневский и Кокс уехали от Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 21:00 кортеж из 7 автомобилей в сопровождении одного автомобиля ГАИ выехал из ворот медицинского заведения.

На территории ЦКБ «Укрзализныци» евродепутаты пробыли около 4-х часов. Впрочем, они не вышли к журналистам и не пообщались с прессой.

Сторонники Ю.Тимошенко, пикетировавшие в это время больницу, встретили кортеж скандированием «Юле – волю!».

Как сообщал УНИАН, в воскресенье около 50 человек собрались перед проходной больницы, где находится Ю.Тимошенко. По словам руководителя харьковской городской организации политической партии ВО «Батькивщина» Николая Пахнина, это - активисты со Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Луганской, Кировоградской и Харьковской областей.

Пикет был организован по случаю прибытия в больницу делегатов Европейского парламента. «Мы в который раз хотим отметить, что Юлия Владимировна здесь не сама. Здесь присутствуют представители из 5-6 регионов Украины», - подчеркнул руководитель харьковского филиала ВО «Батькивщина».

По его словам, участники пикета требуют освобождения всех политических узников в Украине.