Греки хотят экономить легче
22:49, 23 июня 2012Политика
1568 0
Новое коалиционное правительство Греции заявляет о необходимости облегчить условия предоставления международной помощи для преодоления кризиса.
Греческие коалицианты обнародовали заявление
Чиновники стремятся отменить некоторые налоги, прекратить увольнения в бюджетной сфере и продлить на два года сроки достижения определенных экономических показателей, предусмотренных соглашением с ЕС и МВФ, пишет Радио Свобода.
Совместное заявление трех партий, вошедших в правительственную коалицию, обнародовано после выздоровления премьер-министра Греции Андониса Самараса.
Делегация специалистов ЕС, МВФ и Европейского центробанка должна прибыть в Афины в понедельник, чтобы оценить финансовую ситуацию и возобновить переговоры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter