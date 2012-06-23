Греки хотят экономить легче

Чиновники стремятся отменить некоторые налоги, прекратить увольнения в бюджетной сфере и продлить на два года сроки достижения определенных экономических показателей, предусмотренных соглашением с ЕС и МВФ, пишет Радио Свобода.

Совместное заявление трех партий, вошедших в правительственную коалицию, обнародовано после выздоровления премьер-министра Греции Андониса Самараса.

Делегация специалистов ЕС, МВФ и Европейского центробанка должна прибыть в Афины в понедельник, чтобы оценить финансовую ситуацию и возобновить переговоры.