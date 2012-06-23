Соратники по КПРС взбунтовались против Грача

Об этом сообщил УНИАН Александр Яковенко, который был лидером партии с 2001 по 2011 год, а теперь вновь вернулся на этот пост.

«Главная причина - вопиющее нарушение устава: практически отсутствие работы, непроведение заседания совета, проведение выборной кампании в некоторых регионах с нарушениями - назначались его люди, непонятно кто… Прошел год: партия скатилась к партии по обслуживанию одного человека», - сказал А.Яковенко.

По его словам, руководящие органы КПРС решили отстранить Л.Грача еще в конце апреля, после чего подали документы в Министерство юстиции, и на этой неделе появился приказ ведомства о принятии к сведению информации партии об изменениях в ее структуре.

А.Яковенко уточнил, что на сегодняшний день Л.Грач является членом центрального органа КПРС.

КПРС создана в 2001 году, и, по данным ее руководства, насчитывает в настоящее время около 20 тысяч членов.

Л.Грач возглавил КПРС в феврале 2011 года. Ранее, в декабре 2010-го, руководство Коммунистической партии Украины освободило его от должности первого секретаря крымского республиканского комитета КПУ, которую он занимал с 1993 года, а также исключило из партии и фракции в парламенте.

Получить комментарий Л.Грача агентству не удалось, он не отвечает на телефонные звонки.