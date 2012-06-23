К Тимошенко прилетел председатель правления клиники «Шарите»

12:58, 23 июня 2012
Политика
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К экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, которая находится в харьковской ЦРБ "Укрзализныци" № 5, в пятницу прибыл председатель правления немецкой клиники "Шарите" Карл Макс Айнхойпл.

Карл Айнхойпл прибыв вчера вечером

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, приближенный к Государственной пенитенциарной службе Украины.

"Да, он прибыл вчера. Сегодня у них встреча и общение с медиками", - сказал собеседник агентства.

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