Аваков пока не будет просить политубежища: время еще не пришло

Об этом он сообщил в интервью «ЛІГАБізнесІнформ», комментируя свое назначение руководителем избирательной кампании объединенной оппозиции в Харьковской области.

«Конечно, это очень трудно - на дистанции руководить таким сложным процессом. Это вынужденная мера. Но сложно - не значит невыполнимо. Я очень хорошо знаю людей, с которыми мы идем в избирательный процесс. Каждый день мы много коммуницируем посредством Интернета. Определяем ключевые позиции и работаем. Не сахар, но привыкли. Процесс пошел», - отметил А.Аваков.

Также он выразил сожаление, что не сможет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу.

«Я очень сожалею, что власть лишила меня такой возможности. Я рассматривал для себя несколько вариантов мажоритарных округов, - как в Харькове, так и в моем родном Чугуеве. Но для мажоритарной избирательной кампании необходимо личное присутствие», - сказал А.Аваков.

Он не исключил, что именно опасение иметь сильного, известного и популярного соперника стало одной из причин открытия уголовного дела против него. "Двое из Харькова" просто побоялись, что ставленник Партии регионов проиграет мне в открытом поединке!», - отметил А.Аваков.

Экс-губернатор рассказал, что украинское правосудие не торопится с подачей документов по его экстрадиции из Италии. «Мои адвокаты до сих пор не получили аргументированную позицию Генпрокуратуры Украины - итальянская юстиция ссылается на то, что документы не представлены в необходимом объеме. Заседание суда постоянно откладывается», - сказал он.

Ему трудно обяснить, почему так происходит: «Вероятнее всего, подлинно независимому суду сложно представить доказательства того, чего нет - вот и тянут. Но итальянская юстиция терпеливая, но не безвольная: если так будет продолжаться - вынесут решение на основании имеющихся фактов».

Говоря о том, планирует ли он просить политического убежища в Италии, А.Аваков выразил надежду, что у него появятся основания вернуться в Украину.

«Я гражданин Украины, и в Италии буду оставаться до окончания процесса экстрадиции. Далее, если, как надеюсь, сфабрикованное в отношении меня дело развалится - немедленно вернусь в Украину», - подчеркнул он.

При этом он добавил, что при нынешнем уровне имиджа украинской власти получить защиту от преследований в европейских странах несложно. Но он пока намерен побороться. «Время для таких крайностей, как политическое убежище, вероятнее всего, еще не пришло», - уверен А.Аваков.