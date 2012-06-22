Украинцы махнули рукой на «Витину тысячу»

Выдано 481,57 млн грн, то есть средняя выплата составила 962 грн, пишет Сегодня.

Зарегистрировались на обновление данных в реестре вкладчиков 3 млн 40 тыс. человек, более половины потенциальных претендентов.

По мнению эксперта финансового рынка Игоря Шевченко, есть три причины, почему народ не торопится за деньгами: первая — те, кто хотел быть в первых рядах, зарегистрировались, остальные отложили на осень, уехав в отпуска или на дачу; вторая — пожилые одинокие вкладчики, особенно сельские, у которых нет телефона, физически не могут зарегистрироваться, и третья — наследники умерших махнули рукой на эти деньги.

«Реально придут за тысячей 4—4,5 млн», — прогнозирует аналитик МЦПИ Александр Жолудь.

Мониторинг столичных отделений «Ощадбанка», проведенный журналистами, подтвердил, что за тысячей очередей нет. Большинство же из тех немногих, кто пришли за «Витиной тысячей», предпочитают сразу взять наличные. Но карточку «Ощадбанка» им все равно выдают. Не обходится и без накладок, отсутствия вкладчиков в базе и т. д.