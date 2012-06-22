Луценко: Суд признал, что прокурор Зинченко - дебил

Председательствующая в судебном процессе по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Анна Медушевская сделала замечание подсудимому за некорректное высказывание в адрес представителей государственного обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Печерского райсуда Киева адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец заявил ходатайство о необходимости истребования и приобщения к материалам дела документов относительно результатов проверки законности ведения оперативно-розыскного дела со стороны представителей Генеральной прокуратуры как надзорного органа.

В свою очередь, представители гособвинения высказались против приобщения этих документов, отметив, что они «не имеют значения для исследования в суде».

В ответ Ю.Луценко заявил, что «только для дебилов» эти документы не имеют значения.

На эту реплику представители прокуратуры обратились к суду с просьбой сделать замечание подсудимому.

Ю.Луценко отметил, что это высказывание является абстрактным термином и не относится к какой-то конкретной персоне.

Однако судья прислушалась к просьбе прокуратуры и сделала замечание Ю.Луценко.

На это Ю.Луценко сказал, обращаясь к председательствующей: «То есть, Вы считаете, что абстрактное обращение «дебил» относится к прокурору Зинченко? Тогда хорошо – суд признал, что Зинченко дебил».