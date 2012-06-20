Кравчук предлагает уточнить полномочия Президента
Председатель Конституционной ассамблеи считает целесообразным уточнить полномочия главы государства, чтобы избежать дублирования функций.
Председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук считает нецелесообразным изменять статус Президента Украины во время подготовки нового текста Основного Закона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в перерыве заседания Конституционной ассамблеи.
«Я считаю, что изменять статус Президента нет необходимости», - сказал он.
В то же время Л.Кравчук заметил, что, возможно, было бы целесообразно уточнить полномочия главы государства, чтобы избежать дублирования функций с другими органами власти.
По словам Л.Кравчука, это его личная точка зрения, и говорить от имени Конституционной ассамблеи, какими должны быть полномочия Президента Украины, рановато, поскольку ассамблея только начала свою работу.
Он не исключил, что ассамблея будет выносить этот вопрос на обсуждение общественности в форме круглых столов, опросов и тому подобное.