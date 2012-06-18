Янукович-младший решил спасать украинское кино

Как пишет “Коммерсант-Украина”, документы предусматривают внесение изменений в законы, связанные с киноиндустрией, а также в Налоговый и Таможенный кодексы. В частности, в закон о кинематографии предлагается ввести понятие субъекта кинематографии - физического или юридического лица, занятого производством, прокатом, дублированием или тиражированием фильмов, изготовлением киноматериалов. Субъектов кинематографии предлагается до 2016 года освободить от НДС и таможенного сбора при ввозе кинопленки и фотохимикатов.

Для постепенного развития кинематографа В.Янукович предлагает отменить действующую 30-процентную долю квотирования национальных фильмов, обязательную для всех кинотеатров и телеканалов, и вводить ее поэтапно: в течение 2012-2013 годов - 5%, в 2014 году - 10%, 2015-м - 20%, с 2016-го - 30%.

В тоже время, по мнению экспертов, эта новация повлечет за собой постепенную русификацию кинематографа. "Снижение квоты национальных фильмов освободит телеканалы от необходимости показывать украинское кино, и нас захлестнет русскоязычный телепродукт", - считает бывший председатель Государственного агентства по вопросам кино Анна Чмиль.

Вместе с тем представители телеканалов утверждают, что ни 30-процентную, ни 5-процентную норму показа национальных фильмов соблюсти невозможно. "В Украине не снимается такого количества фильмов, нам не из чего выбирать", - сказал генеральный директор телеканала ТВi Николай Княжицкий.

Для финансирования киноиндустрии В.Янукович-младший предлагает также ввести новый налог. В частности, для демонстраторов, дистрибуторов и прокатчиков фильмов предусматриваются ежеквартальные отчисления в размере 5% от валового дохода, а для операторов и провайдеров телекоммуникаций - 2%. Средства должны поступать в специальный фонд госбюджета, администрировать их будет Госкино.

Схему распределения средств в ведомстве пока не комментируют. "Это еще будет обсуждаться с депутатами и в комитетах. Это серьезная государственная позиция, направленная на развитие кинематографа. Законодательные изменения готовились на протяжении полутора лет", - сообщила председатель Госкино Екатерина Копылова.

Телекоммуникационные провайдеры считают, что новые налоговые сборы приведут к удорожанию услуг. "Интернет-отрасль следует развивать как инновационную, а не отягощать дополнительными налогами, - сказал газете исполнительный директор Интернет Ассоциации Украины Владимир Куковский. - Поскольку налог будет рассчитываться не с прибыли, а с оборота, услуги интернета подорожают минимум на 20%".

Эту точку зрения поддержали кинопрокатчики. "Налог в 5% от оборота приведет к удорожанию билетов в кино на 10-20% и не поможет развитию отечественного кинематографа. Украинское кино не будет прибыльным и кассовым, у него слишком маленькая аудитория. Чтобы быть прибыльным, фильм должен собрать минимум 4,5 млн долл. кассовых сборов", - считает совладелец одесского кинотеатра "Золотой Дюк" Владислав Царев.