Тимошенко придумала, как избавиться от Януковича

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступила с инициативой внесения изменений в Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения прав лиц, имеющих судимость”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, суть предложенных изменений - запретить законодательно лицам, которые были осуждены за совершение уголовных преступлений, занимать высокие государственные должности, в том числе должности Президента Украины, премьер-министра Украины, народного депутата, члена Кабинета министров, судьи, прокурора.

Разъясняя целесообразность внесения изменений в действующее законодательство, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Украиной почти весь период государственной независимости руководят криминальные кланы, которые перенесли законы, принципы и этику уголовно-тюремного мира на всю сферу государственного управления. Именно вследствие подобной политики, люди думают, что Украина – это очень бедная и несчастная страна, в которой граждане должны вести борьбу за выживание на грани голода и бедности. В действительности же Украина – мощное и чрезвычайно богатое ресурсами государство, которое должно стоять в одном ряду с такими европейскими странами как Франция, Германия, Италия. И надо только убрать из власти криминал и отстранить от высоких государственных должностей «крестных отцов» мафии, чтобы осуществить настоящий прорыв к прогрессу и продвижению».

«Во всех цивилизованных странах, - сказала лидер БЮТ, - преступники, освобожденные после отбывания наказания, находятся под строгим надзором общества и специальных контролирующих органов, в лучшем случае их берут на поруки и обеспечивают работой, которая не имеет большого общественного значения. И только у нас, в Украине, эти преступники беспрепятственно и легко баллотируются в президенты, назначаются главой правительства, избираются народными депутатами. Эту практику надо прекратить. Если они не уйдут из власти сами, мы уберем их оттуда законом».

Как говорится в сообщении, внесение изменений в действующее законодательство является только одним из элементов очистки страны и властных органов от криминала и включает в себя: отмену депутатской неприкосновенности; запрет осужденным за совершение уголовных преступлений, возглавлять высокие государственные должности; внедрение высшей меры наказания – пожизненного заключение за коррупционные действия.