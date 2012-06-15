Литвин: 19 июня ВР не будет рассматривать языковый законопроект

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя информацию о рассмотрении этого документа именно в этот день.

“Это невозможно, и этого не будет”, - сказал В.Литвин. Он напомнил, что 19 июня только завершается определенный законом срок для внесения предложений в языковой законопроект.

“К началу нашего общения их уже поступило до 400”, - отметил он. При этом спикер сообщил, что будет также вносить поправки, среди которых обязательный экзамен по украинскому языку на все вузовские специальности.

Как сообщал УНИАН, на днях народный депутат от Партии регионов, один из авторов этого законопроекта Сергей Кивалов заявил, что законопроект «Об основах государственной языковой политики» будет проголосован в Верховной Раде во втором чтении 19 июня.

«До 19 июня – второго голосования за законопроект - есть время для внесения своих предложений, которые, хочу отметить, будут обрабатываться в Комитете по вопросам культуры и духовности, который возглавляет также депутат от оппозиции», - сказал С.Кивалов.