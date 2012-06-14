В самолет евродепутатов, летевших к Тимошенко, попала молния

Об этом сообщает Левый берег.

В самолете на встречу с Юлией Тимошенко летели депутаты Европарламента Ребекка Хармс и Вернер Шульц.

"Экипаж самолета, следовавшего в Киев, решил вернуться в аэропорт Франкфурта после того, как в машину попала молния", - рассказал пресс-секретарь франкфуртского аэропорта Томас Яхнов.

По его словам, из-за инцидента самолет вернулся во франкфуртский аэропорт, а пассажиры были вынуждены пересесть на другой авиалайнер. Всего на борту находились 177 пассажиров, в том числе болельщики.