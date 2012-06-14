В самолет евродепутатов, летевших к Тимошенко, попала молния
10:13, 14 июня 2012Политика
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В самолет немецкой авиакомпании Lufthansa ("Люфтганза"), совершавший регулярный рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне - Киев, во время полета в среду попала молния.
|Молния помешала евродепутатам встретиться с Тимошенко
В самолете на встречу с Юлией Тимошенко летели депутаты Европарламента Ребекка Хармс и Вернер Шульц.
"Экипаж самолета, следовавшего в Киев, решил вернуться в аэропорт Франкфурта после того, как в машину попала молния", - рассказал пресс-секретарь франкфуртского аэропорта Томас Яхнов.
По его словам, из-за инцидента самолет вернулся во франкфуртский аэропорт, а пассажиры были вынуждены пересесть на другой авиалайнер. Всего на борту находились 177 пассажиров, в том числе болельщики.
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