ЕС просит объяснить, что хочет изменить ЦИК в избирательном законе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Страсбурге на 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Мачей Поповски.

“Сейчас мы просим предоставить разъяснение относительно нового проекта закона об изменении закона о выборах, поданного Центральной избирательной комиссией”, - сказал он.

М.Поповски отметил, что ЕС внимательно следит за подготовкой Украины к выборам, а также планирует принять участие в подготовке наблюдателей за выборами, финансировании экзит-пола и ряде других проектов.

Как сообщал УНИАН, следующие парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября этого года.

После принятия нового закона о выборах осенью прошлого года и после двух решений Конституционного Суда Украины о неконституционности ряда положений этого закона, Центризбирком подготовил проект изменений. Как заявлял представитель ЦИК Михаил Охендовский, эти изменения имеют исключительно технический характер.