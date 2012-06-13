Беларусь отказалась выдать Украине Борулько

Как сообщает " КоммерсантЪ-Украина " (№ 90 от 13 июня), по словам первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, «мы получили официальный ответ Генеральной прокуратуры республики со ссылкой на ст. 19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. В нем говорится, что удовлетворить требования Генеральной прокуратуры Украины о выдаче Павла Борулько не представляется возможным».

Как сказал Р.Кузьмин, в соответствии с действующим соглашением о сотрудничестве, белорусская сторона не обязана предоставлять Украине всю информацию о причинах отказа в экстрадиции.

Р.Кузьмин подчеркнул также, что сотрудники Генпрокуратуры посещали П.Борулько в Следственном изоляторе КГБ Белоруссии.

Осведомленный юрист заявил изданию, что, несмотря на попытки СБУ добиться экстрадиции П.Борулько, его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. "Уже три недели он спокойно гуляет по Беларуси", - сказал он.

При этом эксперты называют юридически неграмотной формулировку белорусской прокуратуры. В ст. 19 конвенции, на которую ссылается ведомство, говорится "об отказе в правовой помощи, если она может нанести ущерб суверенитету или безопасности, либо противоречит законодательству запрашиваемой стороны". В письме Генпрокуратуре уточняется, что "выдача его противоречит законодательству Республики Беларусь".

"Отказ наивный с юридической точки зрения. Беларусь не может пострадать от выдачи подозреваемого в совершении финансового преступления в другой стране. Ссылаться на эту статью конвенции - это нонсенс, к которому еще никто не прибегал. Конвенция является превалирующим документом законодательства и не может противоречить ни национальным интересам, ни национальному законодательству", - отметил управляющий партнер юрфирмы "Лавринович и партнеры" Максим Лавринович.

Президент адвокатского объединения "Паритет" Юрий Поваляев считает, что отказ белорусской стороны является дипломатическим ответом на "туманный" запрос Генпрокуратуры о выдаче.

"Исходя из моего опыта работы с документами об экстрадиции, такой ответ говорит, что не все в порядке с документами. Скорее всего, Украина не предоставила достаточных документов для доказательства привлечения к ответственности. Когда сторона не хочет экстрадиции, она составляет пакет документов таким образом, чтобы ей отказали. А в Украине хватает заинтересованных лиц, которым не нужны свидетельские показания Павла Борулько", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля СБУ проинформировала о завершении следствия по уголовному делу о хищении государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн грн.

Как установлено досудебным следствием, в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1 тыс. 339 текущих счетов на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти только что открытые счета граждан. В последующем это дало основанием для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн грн были получены наличностью тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ "Национальный стандарт", так и в АКБ "Европейский". Эти лица арестованы.

Предъявлено обвинение 7 (из них трое под стражей) соучастникам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которые в своих показаниях указывают на П.Борулько как непосредственного организатора преступной схемы.

В рамках дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами в сумме 300 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление прекращено в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности.

Кроме того, в марте 2012 года СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении П.Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов организовал в марте-мае 2009 года хищение государственных средств рефинансирования Нацбанка Украины на общую сумму 315 300 000 грн.

Денежные средства были получены из НБУ путем предоставления поддельных государственных актов на земельные участки, которые выступали предметом ипотеки. Эти же поддельные акты были использованы и в преступной схеме при завладении средствами АО «Родовид банк» в сумме 223 млн грн.

В феврале этого года свидетель из близкого окружения П.Борулько предоставил следствию в отношении него и одного из народных депутатов изобличающие показания, а также сообщил о постоянных угрозах, которые поступали в адрес свидетеля со стороны обвиняемого. Вечером, после допроса, свидетеля нашли мертвым в его собственном офисе. Следствием проверяется версия о преднамеренном убийстве.

В отношении другого свидетеля по делу, который предоставил следствию важные показания, было совершено покушение на убийство путем применения автоматического оружия.

В декабре 2011 году П.Борулько был арестован в Беларуси.