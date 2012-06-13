Литвин: законопроект Кивалова-Колесниченко в целом принимать нельзя

Об этом в интервью Первому национальному телеканалу сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Он напомнил, что такие поправки и предложения депутаты должны подать до 20 июня. «Пока нет еще поправок. Я думаю, в последний день они будут все внесены, и их будет большое количество», - сказал В.Литвин.

Он выразил надежду, что дискуссия вокруг языкового вопроса будет в дальнейшем проходить более спокойно.

По словам В.Литвина, вопросы, которые разъединяют, не стоит рассматривать в ускоренном режиме. «Если бы не было этого вопроса, который разводит, который поляризует и который раскалывает, то перед выборами придумали бы другое...», - сказал председатель ВР.

Спикер отметил, что внимательно проанализировал закон о языках в Украинской ССР от 1989 года и законопроект о принципах государственной языковой политики и пришел к выводу, что первый намного лучше.

Законопроект о принципах государственной языковой политики, по словам В.Литвина, развивает первый закон, однако делает это во вред украинскому языку.

«С точки зрения гуманитарной, с точки зрения прав человека, можно вести дискуссию, что каждый человек имеет право пользоваться тем языком, который он считает своим родным. Но если брать совокупный подход, общий с точки зрения государственных интересов и с точки зрения безопасности страны, я думаю, решения должны были бы быть несколько иными», - сказал В.Литвин и отметил, что речь идет не только об удовлетворении языковых потребностей, а вообще – будет ли Украина целостной.

При этом он отметил, что с русским языком в Украине вообще нет никакой проблемы.

Кроме того, сказал В.Литвин, в том виде, в каком сейчас находится языковой законопроект, его принимать в целом нельзя. "В таком виде, как он есть, я считаю, что он не принесет пользы даже языкам, которые относят к региональным меньшинствам. Он принесет волнения и противостояние", - считает председатель ВР.