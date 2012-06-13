Бессмертный считает, что Украина, Россия и Беларусь беременны революцией

Комментируя оппозиционный «Марш миллионов», который состоялся в Москве, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный отметил, что сегодня в России, так же как и в Беларуси и Украине назревает повод для революции. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Реформы проходят по всей стране, а революции совершаются в столицах. Достаточно элементарного конфликта в общественном транспорте между милиционером и гражданином, и это может закончиться большим социальным возмущением, революцией. Поэтому для того, чтобы произошли такие бурные события, должны быть причины. Есть ли эти причины в России, Украине и Беларуси? Причины есть. Произошел ли предлог, который бы породил революцию? Вот сейчас все эти три страны беременны таким предлогом ", заявил Бессмертный.