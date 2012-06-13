Суд снова возьмется за Луценко

13 июня в 9.15 утра продолжится судебное заседание по эпизоду уголовного дела против экс-министра МВД Юрия Луценко о так называемой незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который был выделен в отдельное дело.

Как отмечают в пресс-службе Народной самообороны, на позапрошлой судебном заседании 1 июня 2012 судья Анна Медушевская продолжила рассмотрение дела в отсутствие потерпевшего В.Давиденко, который в телеграмме в адрес суда объясняет, что по состоянию здоровья не может присутствовать на слушании дела. Давиденко написал, что он подтверждает показания, которые он дал ранее в судебном заседании и просит рассматривать дело без него.

Судья А.Медушевская не удовлетворила ряд ходатайств защиты, в частности о допуске фото-и телекамер на заседание суда, а также не нашла оснований для отвода председательствующего по делу.

Прокуроры прочитали обвинительное заключение, написанное в Генпрокуратуре. Однако это на руки не получили ни Ю.Луценко, ни его защита, что является нарушением норм УПК, отмечают в пресс-службе.

Прошлое судебное заседание 8 июня не состоялось из-за болезни судьи А.Медушевской