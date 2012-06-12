Литвин подал в суд на Гриценко

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин подал в суд на народного депутата Анатолия Гриценко за распространение им неправдивой информации.

Об этом сам А.Гриценко написал на своем сайте.

В частности, как утверждает А.Гриценко, В.Литвин подал иск в Печерский райсуд Киева о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме А.Гриценко, иск также направлен против сайта “Украинская правда”, поскольку именно он опубликовал блог А.Гриценко, в котором критиковался В.Литвин.

“Литвин считает, что его честь и достоинство, вместе с деловой репутацией, ужасно пострадали от публикации Гриценко вот в этом блоге, размещенном на сайте "Украинской правды"?! Литвин считает мою информацию неправдивой и недостоверной?! Литвин требует опровержения?! Ща-а-а-а-з! Уже побежал:)”, - написал А.Гриценко.

Народный депутат также добавил, что, несмотря на советы юристов довериться им, придет в суд лично.

“И Вам советую поступить так же, пусть Ваши юристы тоже отдохнут”, - добавил А.Гриценко.

Как сообщалось, в блоге на “Украинской правде” в конце мая председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко обвинил В.Литвина “в получении приказа или денег” за прохождение вне всех норм Регламента Закона «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечения их стабильного развития».

В то же время на своем официальном сайте председатель ВР написал, что соответствующий законопроект был подан в парламент еще 10 февраля 2012 года. В соответствии с требованиями Регламента (статья 93), предварительное рассмотрение законопроекта в главном комитете предусматривает, в первую очередь, принятие в 30-дневной срок заключения о целесообразности включения соответствующего проекта в повестку дня сессии Верховной Рады. Однако вопрос целесообразности включения этого проекта закона в повестку дня 10-й сессии Верховной Рады не был решен комитетом на протяжении установленного законом срока. “Следовательно, на фоне игнорирования требований Регламента комитетом и увлечения блоговой публицистикой его председателя субъект законодательной инициативы и фракция Партии регионов затребовали одновременного рассмотрения взаимоувязанных законопроектов”, - указал В.Литвин.

При этом он отметил, что на пленарном заседании 17 мая председательствующий первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк сообщил о письме от Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны с просьбой перенести рассмотрение соответствующего законопроекта, и он был перенесен.