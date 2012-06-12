Тернополь всю ночь праздновал победу Украины (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, сначала колонны автомобилей с флагами и болельщиками с атрибутикой сборной Украины ездили городом.

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Водители сигналили, а прохожие, возвращавшиеся с просмотра матча, выбегали на дорогу, жали им руки, поздравляя друг друга с победой.

В целом по городу ездило несколько колонн по 10-15 автомобилей. Местами они выстраивались на улице в две-три полосы. Около часа ночи автомобили съехались на майдан Воли, где болельщики продолжили праздновать и радоваться победе своей команды. В целом на майдан съехалось около 50 автомобилей с фанами. Спустя некоторое время они опять отправились кружить по городу. При этом на некоторых автомобилях люди уже остались сидеть на капотах или на крышах.

Разъехались организованные колонны автомобилей с болельщиками после 2 часов ночи. В то же время в барах и пабах с ночным режимом работы в это время все еще было многолюдно.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в матче финальной части Евро-2012 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура.