Суд запретил протестовать под Олимпийским

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня во второй половине дня представители некоторых политических сил и общественных организаций передали в КГГА заявки о проведении массовых мероприятий на прилегающей к НСК «Олимпийский» территории непосредственно перед началом и во время проведения матча между сборными командами Украины и Швеции в рамках Евро-2012.

В связи с тем, что предполагается максимальное заполнение зрительских мест стадиона и большое скопление болельщиков (до 110 тысяч), проведение каких-либо массовых мероприятий на прилегающей территории существенно будет препятствовать безопасности граждан, которые решили посетить футбольный матч.

Ввиду того, что заявка подана организаторами с нарушениями установленного порядка, и для обеспечения безопасности граждан Украины и зарубежных гостей, Киевский административный суд принял решение о запрете проведения каких-либо массовых мероприятий на прилегающей территории к НСК «Олимпийский». Организаторам доведено решение суда судебными исполнителями.

Руководство столичной милиции обращается к организаторам и участникам акции не нарушать действующее законодательство, предварительно планировать свои мероприятия, уважать интересы других граждан Украины и зарубежных гостей, которые приехали в Киев на большой спортивный праздник.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле НСК «Олимпийский» с 18.00 до 22.00 городская организация партии «Батькивщина» собиралась провести пикет в защиту демократии в Украине.