У Литвина обозвали оппозицию импотентами

В Народной партии Владимира Литвина считают, что оппозиция демонстрирует импотентное поведение. Об этом идет речь в заявлении НП, опубликованном на официальном сайте.

Таким образом у Литвина ответили на упреки оппозиции спикеру в измене.

«Импотентное поведение так называемой «объединенной оппозиции» во время голосования за языковые законопроекты вылилось не в самоанализ, который так необходим людям беспомощным и слабым.

Сработала другая логика, присущая толпе подростков мелких хулиганов: свое ничтожество и инфантилизм компенсировать бессмысленной агрессивностью и крысиными укусами других, – как правило, взрослых.

Чего лишь стоят босяцкие оскрбления с ее стороны председателя парламента, направлены компенсировать собственную несостоятельность и стремление играть девятью тузами в одной колоде. А когда это шулерство не удается, приходится находить мишень, на которую и направляется ядовитая слюна», - отмечается в заявлении.

«Разве для них важно, что голосование относительно языковых законопроектов происходило в суровом соответствии с жестко выписанной процедурой? Разве же они покаются, что выпестовали целую когорту своих воспитанников, которых потом сами прозвали тушками?», - попрекают оппозиционерам в партии.

«Из этой же оперы постоянные обвинения всех и вся в измене. Психологи утверждают, что именно предатели громче и чаще всех вопят об изменах.

Они, как писаки на заборах, рассуждают кого и за что кто подвесил. Их не мужское поведение доказывает еще одно: их, собственно, и подвесить не за что», резюмировали у Литвина.