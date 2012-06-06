Оппозиция не знает, за что власть «подвесила» Литвина

Об этом говорится в заявлении оппозиционных фракций, переданном УНИАН.

«Очередным проявлением такой измены стали действия спикера во время позорного голосования за законопроект Партии регионов о фактическом статусе русского языка как государственного. Этот законопроект усилиями, в том числе господина Литвина, раскалывает Украину и закладывает мину под ее государственность. Теперь спикер пытается перевести стрелки на оппозицию, стремясь сохранить остатки рейтинга в избирательном округе в Житомирской области», - указывают оппозиционные депутаты.

«Господин Литвин быстро «забыл», как он в который раз нарушил Регламент Верховной Рады и решение Согласительного совета фракций о порядке рассмотрения законопроектов. Как послушный исполнитель указаний Партии регионов взял под козырек и протянул позорный законопроект Колесниченко-Кивалова. Все наихудшие решения этого созыва парламента, большинства имени Януковича, принимались при прямом участии спикера. Теперь, с приближением выборов, он испугался, что может проиграть даже в «прикормленном» за государственные средства округе», - говорится в заявлении двух фракций.

«Нас не интересует, за что там власть подвесила В.Литвина. Поражает его цинизм, когда спикер так пытается сохранить собственную шкуру и продлить пребывание в теплом кресле, что готов на любую ложь. Но все изменники рано или поздно получат по заслугам от украинского народа», - подчеркивает оппозиция.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

Перед этим на Согласительном совете руководители фракций договорились голосовать за все 5 зарегистрированные в ВР языковые законопроекты. Проект Колесниченко-Кивалова должен был голосоваться третьим, однако В.Литвин поставил его на голосование первым.

Представители оппозиции обвинили В.Литвина в нарушении Регламента.

Однако председатель Верховной Рады утверждает, что никаких нарушений Регламента во время принятия языкового законопроекта не было.

«Я действовал по Регламенту и не должен никому ничего объяснять. Все очевидно и понятно - согласно Регламентум мы не можем переходить к рассмотрению следующих вопросов, не завершив рассмотрение предыдущего», - сказал спикер.

Позже пресс-служба ВР распространила заявление, что «обвинение со стороны отдельных народных депутатов о договоренностях относительно процедуры, порядка или хода принятия за основу законопроекта о принципах государственной языковой политики является попыткой оправдать собственное молчаливое согласие на принятие настоящего документа».