За контроль над СБУ борются БЮТ и группировки внутри “Нашей Украины”

Политические эксперты считают, что за контроль над Службой безопасности Украины борются Блок Юлии Тимошенко и группировки внутри блока “Наша Украина”.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 1 июня в газете «Україна молода», главным редактором которой является советник Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Михаил ДОРОШЕНКО, была напечатана большая статья, “направленная против руководителя Службы безопасности Украины Игоря ДРИЖЧАНОГО и его ближайшего окружения”.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Какие силы борются за контроль над Службой безопасности Украины?».

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что эта публикация свидетельствует не только о борьбе за контроль над Службой безопасности Украины, а о борьбе в ближайшем окружении Президента. По его словам, “это касается и влияния на кадровую политику”. По мнению В.ФЕСЕНКО, “первоисточник этой конфликтной ситуации и дискуссии вокруг СБУ связан именно с тем, что ПОРОШЕНКО не удалось продвинуть своих людей, и поэтому он перешел к прямой атаке на ДРИЖЧАНОГО и, возможно на тех людей, которые также способствовали последним кадровым решениям в СБУ”. Эксперт убежден, что эта ситуация “очень странная, и на нее должен обратить внимание сам Президент”. “Такое впечатление, что сейчас люди в окружении ЮЩЕНКО больше воюют между собой, чем проводят общую политику в интересах Президента. Это, конечно, вредит интересам главы государства и существенно снижает эффективность и Секретариата Президента, и вообще всех пропрезидентских политических сил”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что за влияние на СБУ борются силы, которые намереваются реализовать через нее собственные политические и коммерческие интересы.

По его мнению, „никто не может четко сказать, чем является СБУ в настоящее время больше – государственным или антигосударственным органом”. Эксперт напомнил, что “советский КГБ целеустремленно боролся с самой идеей независимой Украины. Независимая Украина не пошла по пути стран Балтии – то есть роспуска местных отделений КГБ и формирования качественно новых спецслужб”. О.ДОНИЙ считает, что “в Украине КГБ просто сменил вывеску. Нет никаких гарантий, что в настоящее время СБУ занимается еще чем-то, кроме незаконного прослушивания телефонов, перепродажи коммерческой информации и «крышевания» подконтрольного бизнеса”. “Силы, которые борются в настоящее время за СБУ, не предлагают другой концепции функционирования спецслужб, а это означает, что, к сожалению, борьба, скорее всего, идет за эту структуру как за механизм реализации собственных политических и коммерческих интересов”, - заметил политолог.

В свою очередь, директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛЕНКОВИЧ считает, что за контроль над СБУ борются Блок Юлии Тимошенко и две группировки блока “Наша Украина”. “Я думаю, что, прежде всего, больше всего выражено противостояние БЮТ и «Нашей Украины», потому что в команде НСНУ, конечно, многие не хотели бы, чтобы человек от БЮТ возглавлял эту службу”, - сказал эксперт.

“С другой стороны, - заметил он, - внутри самой «Нашей Украины» есть тоже разные политические силы: есть более умеренные и более радикальные группировки, и я думаю, что те, кто связан, скажем, с группой РЫБАЧУКА и «Вместе», больше заинтересованы в том, чтобы ДРИЖЧАНЫЙ сохранил свой пост. А есть более радикальные группировки, которые хотели бы поскорее устранить руководство СБУ с тем, чтобы Президент предложил другую кандидатуру. Поскольку это прерогатива самого Президента, то разные группировки будут стремиться навязать сейчас свою кандидатуру, и для этого очернить кандидатуру противника”. “Три основные силы, которые борются за контроль над СБУ – это БЮТ, и две части “Нашей Украины”, - подытожил В.МАЛЕНКОВИЧ.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО также считает, что в контроле над СБУ заинтересованы пробютовские силы. По его словам, „это те силы, которые хотели бы видеть премьер-министром ТИМОШЕНКО и председателем Службы безопасности ее верного соратника ТУРЧИНОВА”.

По мнению эксперта, с другой стороны, в этом также заинтересованы “старые группы, которые, в целом, на политику мало обращали внимания и приспосабливались к интересам высшей президентской власти, и больше занимались бизнесом, чем политикой”.

“Но самое главное, - считает В.НЕБОЖЕНКО, - появление такой статьи свидетельствует о том, что знаменитый тайный советник Президента ЮЩЕНКО, главный редактор газеты «Україна молода» Михаил ДОРОШЕНКО выходит из тени, и чувствует себя достаточно уверенным для того, чтобы выступать против могучих генералов, и более того, наверное, эта статья – один из элементов большого плана не просто по дискредитации ДРИЖЧАНОГО, а за назначение какого-то конкретного человека, который будет уже лично обязан самому ДОРОШЕНКО”. Он убежден, что “это резко меняет ситуацию, и я думаю, такое поведение свидетельствует о том, что он чувствует себя очень уверенно, и по своему политическому влиянию уже перерос даже знаменитую Веру УЛЬЯНЧЕНКО. Это свидетельствует о том, что в окружении Президента началась борьба за перераспределение влияния”.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ не исключает, что за руководство спецслужбой продолжается борьба Партии регионов, БЮТ и пропрезидентских сил.

Он отметил, что “борьба за СБУшный ресурс всегда продолжалась между разными группами украинских элит, но сегодня она стала прозрачной и вышла на публичный уровень по многим причинам, одна из которых связана с тем, что уже не хватает кадров, прежде всего патриотических, которые были бы лояльны к нации, а не к “администрации”.

По мнению В.КАРАСЕВА, учитывая то, что дополнительно в этой статье критикуется и господин РЫБАЧУК, которого автор статьи госпожа ЧЕРНАЯ «подружила» с ДРИЖЧАНЫМ, не исключено, что сейчас “за командные высоты в спецслужбах борются три группы: Партия регионов, БЮТ и президентская сторона. Но в самой президентской сфере влияния, в президентской орбите, есть разные группы, которые считают необходимым сегодня не только вычистить спецслужбы от старых кадров, но и взять под контроль этот важный ресурс, особенно в канун жарких событий осенью и зимой в Украине”.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что в СБУ “разворачивается конкуренция за то, кто будет творить новую систему, а для того, чтобы это состоялось, соответственно, необходимо захватить формальный контроль”.

А.ЕРМОЛАЕВ также убежден, что контролировать СБУ пытаются как “офицерская элита Службы безопасности”, так и политики. “Я думаю, к сожалению, Служба безопасности может стать разменной монетой среди коалициантов, то есть тех, кто ведет переговоры относительно создания «помаранчевой» коалиции. Спрос на СБУ есть практически у всех трех партий и блоков, которые ведут переговоры о подписании коалиционного соглашения”, - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что “это не имеет никакого отношения к перспективам Службы, но это, в первую очередь, попытка перераспределить сферы влияния через систему безопасности. Но не секрет, и это признают специалисты, влиятельнее и серьезнее в этом смысле выглядит Министерство внутренних дел. Оно оказалось лучше выстроенным, и поэтому является более привлекательным. Я бы сегодня рассматривал интригу вокруг СБУ в контексте борьбы за кресло министра внутренних дел. То есть, в этом смысле борьба за рычаги влияния, за системы контроля, которые очень часто начинают конкурировать между собой, и составляют интригу сегодняшнего дня”.