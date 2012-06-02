Объединенная оппозиция намерена модернизировать МИД
Объединенная оппозиция намерена модернизировать Министерство иностранных дел Украины для более эффективной реализации внешнеполитического курса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола по вопросу внешнеполитических приоритетов в программе объединенной оппозиции заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр Григорий Немыря.
По его словам, какой бы ни был внешнеполитический курс Украины, его реализация зависит от работников МИД и дипломатов, у которых долгое время формировалась институционная культура. «И хотя это не является элементом глобальным и программным, но от него во многом зависит эффективность реализации внешней политики и политики безопасности Украины», - сказал Г.Немыря.
По его словам, в настоящее время очень много употребляется понятие модернизации в отношении разных сфер в Украине. «Но если мы серьезны в отношении надежды реализации заявленного курса и приоритетов внешнего курса, мы должны ставить вопросы модернизации дипломатической службы, модернизации способов, которыми действует Министерство иностранных дел», - сказал он.