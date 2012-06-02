Объединенная оппозиция намерена модернизировать МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола по вопросу внешнеполитических приоритетов в программе объединенной оппозиции заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр Григорий Немыря.

По его словам, какой бы ни был внешнеполитический курс Украины, его реализация зависит от работников МИД и дипломатов, у которых долгое время формировалась институционная культура. «И хотя это не является элементом глобальным и программным, но от него во многом зависит эффективность реализации внешней политики и политики безопасности Украины», - сказал Г.Немыря.

По его словам, в настоящее время очень много употребляется понятие модернизации в отношении разных сфер в Украине. «Но если мы серьезны в отношении надежды реализации заявленного курса и приоритетов внешнего курса, мы должны ставить вопросы модернизации дипломатической службы, модернизации способов, которыми действует Министерство иностранных дел», - сказал он.