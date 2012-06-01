Захарченко не сомневается, что поймали именно тех террористов

Нет никаких сомнений, что к организации взрывов в Днепропетровске 27 апреля имеют отношение четверо задержанных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко, комментируя сообщения некоторых СМИ о вероятной непричастности задержанных к данному преступлению.

По его словам, в ходе следственных действий проведена огромная работа с носителями информации. Следствие изъяло все носители информации, допросило свидетелей.

«Задокументированы все факты, изъяты все вещественные доказательства причастных к теракту», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. Тогда в центре Днепропетровска прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.