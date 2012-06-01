Кинах не может понять, почему Россия нервничает
09:50, 01 июня 2012Политика
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Регионал Анатолий Кинах заявляет, что ему непонятна реакция российской стороны на заявление украинского правительства о возобновлении переговоров относительно вероятного пересмотра газовых контрактов.
Кинах говорит, что никто ни о каких решениях не говорил
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
«Нам немного непонятна такая эмоционально-нервная реакция российской стороны, что этот вопрос не рассматривался и что он может рассматриваться только в контексте выполнения контрактов подписанных в январе 2009 года правительством Тимошенко. Договоренности не было. Речь идет о том, что мы продолжаем диалог. И никто из украинской стороны официально не говорил, что принято решение о пересмотре газовых соглашений с января 2009 года», – отметил Кинах.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н. Азаров в Москве увидел желание российских лидеров решить газовый вопрос и вернуться к газовым переговорам..
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