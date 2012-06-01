Кинах не может понять, почему Россия нервничает

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

«Нам немного непонятна такая эмоционально-нервная реакция российской стороны, что этот вопрос не рассматривался и что он может рассматриваться только в контексте выполнения контрактов подписанных в январе 2009 года правительством Тимошенко. Договоренности не было. Речь идет о том, что мы продолжаем диалог. И никто из украинской стороны официально не говорил, что принято решение о пересмотре газовых соглашений с января 2009 года», – отметил Кинах.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н. Азаров в Москве увидел желание российских лидеров решить газовый вопрос и вернуться к газовым переговорам..