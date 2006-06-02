Черниговские социалисты обвиняют БЮТ в узурпации

Черниговские социалисты негативно оценивают ситуацию в областном совете, где, по их мнению, была нарушена пропорциональность представительства различных политических сил при утверждении председателей постоянных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время заседания независимого общественного пресс-центра „Выборы-2006” секретарь обкома СПУ Михаил КОРОПАТНИК.

По его словам, в областном совете БЮТ «фактически узурпировал власть», ведь председатель совета и председатели шести постоянных комиссий – представители БЮТ.

По мнению М.КОРОПАТНИКА, именно несформированность коалиции на уровне Верховной Рады Украины стала причиной такой ситуации на местах, в частности, в Черниговской области. „Как только будет сформирована коалиция, на местном уровне будут кадровые изменения”, - сказал он и добавил, что есть случаи, когда председатель районного совета – социалист или член БЮТ, а заместитель – из Партии регионов или Народного блока Литвина.

М.КОРОПАТНИК отметил, что распределение должно быть пропорциональным, и выразил уверенность, что в руководстве областной и районных советов произойдет перераспределение должностей.

Относительно отставки Николая РУДЬКОВСКОГО с должности городского председателя Чернигова, то М.КОРОПАТНИК отметил, что «замкнуть РУДЬКОВСКОГО даже в должности городского председателя означает сдержать на 5 лет его политические амбиции». «Он может претендовать на роль лидера СПУ», - сказал М.КОРОПАТНИК.