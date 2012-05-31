Литвин говорит, что приставы в ВР - дикость

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности введения института приставов для решения конфликтных вопросов, учитывая, в частности, последние события во время рассмотрения законопроекта об основах языковой политики.

Он отметил, что такая идея «отдает определенной такой дикостью, когда в законодательный орган, который представляет украинский народ, нужно вводить надзирателей в лице приставов, которые бы дисциплинировали народных депутатов».

В.Литвин отметил, что выходом из ситуации может быть только введение мажоритарной системы выборов и тогда каждый народный депутат будет чувствовать ответственность перед своими избирателями в избирательном округе.