Литвин говорит, что приставы в ВР - дикость
21:20, 31 мая 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин называет «мертворожденной идеей» возможность введения института приставов в парламенте.
|Литвину идея отдает дикостью
Он отметил, что такая идея «отдает определенной такой дикостью, когда в законодательный орган, который представляет украинский народ, нужно вводить надзирателей в лице приставов, которые бы дисциплинировали народных депутатов».
В.Литвин отметил, что выходом из ситуации может быть только введение мажоритарной системы выборов и тогда каждый народный депутат будет чувствовать ответственность перед своими избирателями в избирательном округе.
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