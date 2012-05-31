Тюремщики: Луценко остается в Киевском СИЗО
Руководство Киевского СИЗО оставляет Ю.Луценко в учреждении до вступления в силу решения суда по указанному уголовному делу.
|Луценко остается в Киеве
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко остается в Киевском СИЗО, поскольку на 1 июня Печерским райсудом Киева назначено рассмотрение о незаконном подписания им оперативно-розыскного дела на водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
Сегодня в Киевский СИЗО официально поступило письмо от судьи Печерского райсуда Киева с просьбой о временном содержании Ю.Луценко в Киевском СИЗО для участия последнего в судебных заседаниях по рассмотрению дела, возбужденного согласно ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Руководством Киевского СИЗО Ю.Луценко будет оставлен в учреждении до вступления в силу решения суда по указанному уголовному делу.