В Нашей Украине отреагировали на ”нервное поведение” регионалов

Блок "Наша Украина – Народная самооборона" советует представителям коалиции обращаться в суд в случае существования у них доказательств о намерениях оппозиции фальсифицировать результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил представитель блока НУ-НС Николай ОНИЩУК.

По его словам, такое «нервное поведение» представителей коалиции, в частности, Партии регионов, связано с тем, что рейтинги этой политической силы снижаются.

Кроме того, отметил Н.ОНИЩУК, блок "Наша Украина – Народная самооборона" перекрыл возможные каналы фальсификации выборов, которые были запланированы, в частности, это процедура голосования на дому.

Он напомнил, что на рассмотрении Конституционного Суда находится представление Президента об изменениях в закон о выборах народных депутатов, которые предусматривают, что избиратели, вернувшиеся в Украину позже, чем за три дня до выборов, не могут принимать участия в голосовании.

«Очень высокая вероятность, что указанные статьи закона будут отменены», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он также отметил, что НУ-НС задействовал электронную систему проверки списков избирателей, благодаря чему было выявлено 200 тысяч двойников.

По словам Н.ОНИЩУКА, все обвинения в фальсификациях со стороны Партии регионов должны быть доказаны в судебном порядке. «Если нарушения имеют место, то закон устанавливает соответствующий порядок их прекращения и устанавливает ответственность за них. На сегодняшний день со стороны Партии регионов отсутствуют какие-либо жалобы в суды или в избирательные комиссии, где были установлены факты соответствующих нарушений», - сказал Н.ОНИЩУК.

В связи с этим, по его мнению, подобные заявления представителей коалиции являются исключительно «политическими фантазиями».

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Партия регионов заявила, что не будет принимать участия «в авантюре под названием «Выборы-2007», если против нее будут продолжаться провокации.

«Партия регионов предупреждает: если циничные провокации наших оппонентов, усиленными темпами готовящихся к масштабным фальсификациям народного волеизъявления, будут продолжаться, Партия регионов готова пересмотреть вопрос своего участия в досрочных парламентских выборах. Мы не будем принимать участия в авантюре под названием «Выборы–2007», в которых результаты могут быть определены представителями Банковой, а после - «подтверждены» в подконтрольных им же судах», - говорится в заявлении.