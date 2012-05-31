В Раде засекретили присягу Ахметова

Как сообщает «Украинская правда», в ответе на запрос апаратом ВР пишется, что "запрашиваемая Вами информация является конфиденциальной, поскольку содержит личную подпись народного депутата Ахметова Р.Л."

Журналисты заинтересовались, принимал ли Ахметов присягу, учитывая, что он побывал лишь на одном заседании Верховной Рады из 530, которые состоялись за последние четыре с половиной года.

По мнению медиа-юриста Дмитрия Котляра, отказ в предоставлении присяги Ахметова является нарушением закона о доступе к публичной информации.

"Даже если согласиться, что подпись Ахметова является конфиденциальной информацией, они должны были бы закрыть ее и предоставить остальной документ, потому что иначе это прямое нарушение части 7 статьи 6 закона " О доступе", - отметил Котляр.

"Также можно добавить, что в отказе отсутствует обоснование того, преобладает ли интерес защиты конфиденциальности г-на Ахметова общественный интерес получить эту информацию о нем, а также отсутствует ссылка на механизм обжалования отказа. Это является нарушением статьи 22 Закона "О доступе", - добавил медиа-юрист.