У Кличко беспокоятся за Центризбирком

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, представители партии «УДАР» обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой разъяснить отдельные положения Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Согласно новому избирательному закону, впервые в истории выборов в Украине регистрировать всех кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах и их доверенных лиц будет исключительно ЦИК.

При этом авторы обращения особое внимание обращают на то, что новый закон требует личной явки кандидата в народные депутаты в Киев в Центральную избирательную комиссию для подачи документов и для получения удостоверения кандидата в народные депутаты. Личная явка нужна также и для доверенных лиц кандидата в народные депутаты в одномандатном округе, чтобы получить удостоверение.

При разъяснении этого положения руководитель юридического департамента партии «УДАР» Валерий Карпунцов обратился в ЦИК. Представитель “УДАРа” привел пример выборов 1998 и 2002 годов, которые также проходили по смешанной системе. В.Карпунцов прогнозирует, что количество кандидатов на нынешних выборах будет приблизительно таким, как и тогда - почти 3,5 тысяч кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах. А доверенных лиц этих кандидатов будет приблизительно 10 тысяч.

“Кроме того, Центральная избирательная комиссия, как и на предыдущих выборах, должна регистрировать кандидатов в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе, включенных в избирательные списки партий (можно ожидать тоже 3-3,5 тысяч человек) и уполномоченных лиц партий (можно ожидать тоже до 10 тысяч человек)”, - обращает внимание представитель “УДАРа”.

В то же время, по словам В.Карпунцова, избирательное законодательство устанавливает ограниченные сроки для регистрации. “То есть, регистрация такого количества субъектов избирательного процесса в крайне сжатые сроки будет составлять беспрецедентно сложную технологическую процедуру для Центральной избирательной комиссии”, - считает В.Карпунцов. По его мнению, это закладывает механизм создания искусственных препятствий и возможность недопущения оппозиционных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных лиц партий к участию в выборах.

В партии «УДАР» просят разъяснить, как ЦИК собирается обеспечить регистрацию в сжатые сроки – имеют ли там эффективную технологию, достаточный штат сотрудников и необходимые средства для этого.