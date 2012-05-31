"Языковый вопрос" нужен ПР к выборам

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время презентации аналитических итогов мая высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

«Партии регионов нужно мобилизовать свой электорат, возвращать часть разочарованных избирателей, и классический способ – это «языковой» вопрос», - сказал он и объяснил, что «языковой» вопрос подталкивает избирателей к разделению кандидатов на «наших» и «чужих».

Также В.Фесенко предполагает, что одной из причин активизации «языкового» вопроса является стабилизация рейтингов Партии регионов. «Но нет дальнейшего роста, и они заинтересованы в том, чтобы была положительная динамика перед выборами, поэтому и используют такие вопросы, как языковой», - сказал В.Фесенко.