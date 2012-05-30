"Батьківщина" передала на Запад список наиболее одиозных "януковичей"
Партия "Батьківщина" передала представителям Евросоюза и США списки украинских чиновников, в отношении которых должны применяться санкции.
Об этом сообщил первый заместитель главы партии Григорий Немыря в эфире телеканала ТВi.
"Мы подготовили и передали тем, кто к нам обращался, как в Соединенных Штатах, так и в странах Европейского Союза, два списка", - рассказал он, сообщает "Украинская правда".
"Один короткий, "шорт-лист" такой, 13 фамилий должностных лиц, политиков, судей и работников прокуратуры и СБУ, которые, по нашему мнению, наиболее одиозны и являются первыми кандидатами на применение ограничительных санкций", - уточнил политик.
"Другой список - 54 человека - он расширен. Не буду сейчас его раскрывать, потому что, я думаю, преждевременно сегодня говорить, что уже завтра могут такие санкции применяться", - подытожил Г.Немыря.
Как известно, в комитете по иностранным делам сената США находится на рассмотрении проект резолюции от сенатора Джеймса Инхофа с призывом освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, а также запретить выдачу виз Президенту Украины Виктору Януковичу и отозвать из Киева посла.