Пшонка: Тимошенко в деле Щербаня проходит как свидетель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Виктор Пшонка.

«В данной ситуации, если идут следственные действия по Тимошенко, то она в статусе свидетеля», - сказал он.

По словам генпрокурора, расследование дела Е.Щербаня не прекращалось все 17 лет с момента совершения преступления.

«Есть некоторые новые обстоятельства, объяснения того же сына Щербаня, которые необходимо проверить следственным путем. Поэтому идет спокойная следственная работа, и следователи в рамках строгого исполнения Уголовного процессуального кодекса проводят следственные действия – очные ставки, выемки документов, экспертизы, возвращаются к каким-то новым следственным действиям, которые ранее не проводились. То есть, идет конкретное расследование дела о заказе этого убийства. Мы с вами что, не понимаем, что это заказное было убийство?.. А доказательства по субъекту того или другого, кто причастен был к преступлению, следствие и устанавливает», - отметил В.Пшонка.

При этом он заверил, что если будут доказательства, то будет предъявлено обвинение и переданы материалы дела в суд. «Не будет этих доказательств, будет презумпция невиновновсти каких-то субъектов. И давайте вместе с вами объективно понимать эту ситуацию», - сказал генпрокурор.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд принял приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности убийства председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключение. Остальные были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

Экс-премьер Павел Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года Р.Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование.

10 мая первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, Генеральная прокуратура Украины через две недели будет готова выдвинуть Ю.Тимошенко обвинения в организации и финансировании убийства Е.Щербаня.