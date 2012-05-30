Львовский горсовет собирается на выездную сессию в Киев
13:08, 30 мая 2012Политика
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5 июня депутаты Львовского городского совета планируют провести выездную внеочередную сессию под Верховной Радой Украины, протестуя против принятия законопроекта об основах языковой политики.
|Депутаты собираются защищать украинский язык
„Львовский городской совет не дождался от городского председателя Львова Андрея Садового инициативы относительно недопущения принятия законопроекта Колесниченко, поэтому по инициативе фракции ВО „Свобода” в городском совете проводится сбор подписей по созыву и проведению у стен парламента внеочередной сессии Львовского горсовета, во время которой мы собираемся озвучить отношение львовян к законопроекту „Об основах языковой политики в Украине” и выразить протест против узурпации украинского языка в Украине”, - заявил Р.Кошулинский.
По его убеждению, необходимое количество голосов для созыва внеочередной сессии будет обязательно собрано, и уже 4 июня в Киев выедут львовские депутаты.
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