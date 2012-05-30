Львовский горсовет собирается на выездную сессию в Киев

Об этом сообщил УНИАН председатель фракции ВР „Свобода” во Львовском городском совете Руслан Кошулинский.

„Львовский городской совет не дождался от городского председателя Львова Андрея Садового инициативы относительно недопущения принятия законопроекта Колесниченко, поэтому по инициативе фракции ВО „Свобода” в городском совете проводится сбор подписей по созыву и проведению у стен парламента внеочередной сессии Львовского горсовета, во время которой мы собираемся озвучить отношение львовян к законопроекту „Об основах языковой политики в Украине” и выразить протест против узурпации украинского языка в Украине”, - заявил Р.Кошулинский.

По его убеждению, необходимое количество голосов для созыва внеочередной сессии будет обязательно собрано, и уже 4 июня в Киев выедут львовские депутаты.