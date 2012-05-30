Главы правительств стран СНГ приняли приглашение Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе сегодняшнего заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в Ашхабаде (Туркменистан).

«В ходе заседания в узком составе по предложению Украины было решено провести очередное заседание глав правительств СНГ в сентябре этого года в Ялте», - сказал С.Лебедев.

Он добавил, что точная дата проведения заседания будет определена позже.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович на неформальном саммите глав государств СНГ в Москве 15 мая сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета Глав правительств СНГ и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи»