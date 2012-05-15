Янукович взялся организовать еще один саммит в Ялте

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Москве.

«Мы исходим из необходимости поиска такой модели, которая бы учитывала национальные интересы как нашей страны, так и стран этих новых (Таможенный союз, ЕврАзЭс – УНИАН) объединений», - сказал В.Янукович и добавил, что украинские эксперты изучают нормативную базу и опыт работы Таможенного союза.

По его словам, Украина заинтересована в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этими объединениями.

«Перспективным может быть на данном этапе взаимодействие между Украиной и странами Таможенного союза непосредственно на секторальном уровне. Прежде всего, в сферах энергетики, машиностроения, высоких технологий, а также в контексте унификации технических регламентов», - сказал он.

Он выразил надежду, что СНГ останется площадкой для сотрудничества всех стран постсоветского пространства, независимо от их принадлежности к тем или иным интеграционным объединениям.

«Мы рассчитываем, что СНГ останется той общей площадкой, которая позволит развивать нам многостороннее сотрудничество с учетом всех государств-членов СНГ и отдельных стран, входящих в Таможенный Союз и ЕвраАзЭс», - сказал он.

При этом В.Янукович призвал избегать политизации деятельности.

«Будучи активным участником СНГ Украина заинтересована, чтобы все актуальные проблемные вопросы решались в рамках оправдавших себя форматов переговорного процесса, без излишней политизации», - заявил он.

Кроме того, Президент Украины сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета Глав правительств СНГ и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

«Мы рассчитываем на участие представительных деловых кругов стран-участниц СНГ в ялтинском форуме», - сказал он.