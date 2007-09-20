Луценко узнает Ющенко, за которого боролся на Майдане

Лидер блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что его политическая сила выступает за усиление президентской вертикали.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Тернополе он выразил убеждение, что лозунг “Вся власть советам” не подходит Украине, что это, скорее, политическая модель развития Республики Польша.

Он также опроверг мнение о слабости Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Невзирая на слова, что народ разочаровался в Президенте из-за его слабости и непоследовательности, именно он является Президентом независимости, который в самый решительный момент остановил ползучий антиукраинский переворот и передал судьбу государства в руки избирателей. Думаю, сегодняшняя принципиальная наступательная позиция Президента напоминает нам именно того главу государства, за которого мы голосовали и боролись на майданах”, — сказал Ю.ЛУЦЕНКО.